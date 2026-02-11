Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере

Организаторы Олимпиады в Италии удалили из онлайн-магазина футболки с символикой летних Игр в Берлине после критики в СМИ. Дело в том, что турнир проходил в 1936 году при власти Адольфа Гитлера.
Немецкое издание Bild опубликовало статью, которая начинается с фразы «Кто‑то проглял уроки истории?». В ней журналисты негодуют от того, что мерч воспевает турнир, который нацисты использовали в пропагандистских целях.
В материале авторы пишут, что в футболки с плакатом Олимпийских игр в Берлине вошли в «Коллекцию наследия». Она, как утверждают создатели, воспевает «искусство и дизайн» предыдущих соревнований.
«Каждое издание игр отражает уникальное время и место в истории, когда мир объединился, чтобы прославить человечество», — говорится в описании линейки товаров, в которую также попали предметы, вдохновленные айдентикой Олимпиад в Афинах (1896 год), Риме (1960), Лос-Анджелесе (1984), Сеуле (1998) и Сиднее (2000).
Спортивный эсперт Клара Шедлих заявила, что Игры 1936 года «были ключевым пропагандистским инструментом нацистского режима». С его помощью нацистскую Германию пытались представить миру как космополитичную и толерантную страну.
«Без критического контекста я считаю этот выбор мотива проблематичным и неподходящим для футболки. Игры 1936 года принесли нацистскому режиму международное признание и нормализовали диктатуру, затушевав ее криминальную сущность. Поэтому Олимпийские игры 1936 года нельзя рассматривать без учета их интеграции в нацистскую пропаганду», — подчеркнула Шедлих.
После этой публикации с сайта олимпийского магазина футболки исчезли. Официальные представители Игр при этом пока не прокомментировали ситуацию.