Участники Олимпийских игр в Италии пожаловались, что их медали ломаются сразу после награждения

Фото: picture alliance / Getty Images

Победители и призеры Олимпийских игр в Италии пожаловались, что их медали начали разваливаться практически сразу после награждения. Об этом написал Би-би-си.

Американская горнолыжница Бризи Джонсон рассказала о проблеме с наградой на пресс-конференции после турнира по скоростному спуску. Она показала журналистам состояние медали: у той отвалилось крепление, соединявшее ее с ленточкой.

Видео: teamusa

То же самое случилось с медалью фигуристки из США Алисы Лью, выигравшей золото Олимпиады в командном турнире. Девушка опубликовала в соцсетях ролик, в котором заявила, что ее медали не нужна ленточка.

Видео: alysaxliu

В комментариях поклонники поддержали спортсменку. «По крайней мере, это всего лишь ленточка, а не сама медаль подверглась коррозии и раскололась, как было с парижскими», — написала одна из пользователей.

Подписчики посетовали, что Олимпийские игры становятся «все более и более дешевыми». Некоторые из них предложили Алисе подойти к проблеме креативно: класть медаль в карман или превратить ее в брошь.

Американки стали не единственными, чьи олимпийские триумфы были омрачены поломкой медалей. Немецкие биатлонисты тоже обнаружили хрупкость наград во время празднования бронзы в смешанной эстафете.

Видео: dsv_biathlon

Представитель оргкомитета соревнований Андреа Франчизи заявил, что команда Игр в Милане и Кортине-д’Ампецца уже расследует случившееся. «Мы полностью в курсе ситуации. Мы пытаемся установить, в чем именно заключается проблема», — пояснил он.

«Мы уделим медалям особое внимание. Разумеется, мы хотим, чтобы все было идеально, когда вручаются медали, потому это один из самых важных моментов для атлетов», — добавил он.

