Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде

Бротену 25 лет. Он родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Спортсмен выиграл пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе, но затем у него произошел конфликт с норвежской федерацией из-за строгих ограничений, касающихся маркетинговых прав атлетов..



Бротен ушел из из спорта, но в 2024-м году вернулся, на этот раз представляя Бразилию. В ноябре 2025-го он принес сборной Бразилии первое в истории золото Кубка мира.