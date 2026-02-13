В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы

Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем

В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы

Афиша Daily
Фото: Deon Black/Unsplash

В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы для спортсменов. Об этом сообщила итальянская газета La Stampa.

По информации СМИ, атлеты израсходовали все заготовленные для них 10 тыс. презервативов всего за три дня. Журналисты отмечают, что на Олимпиаде в Париже спортсменам предоставили в 30 раз больше изделий.

Источник издания рассказал, что организаторы пообещали привезти дополнительную партию средств защиты. Но когда это произойдет, собеседник не знает.

La Stampa отметила, что участники Игр с трудом находят места, чтобы уединиться. В Милане спортсменам запретили посещать спальни членов других сборных. В комнате отдыха же не разрешают приглушенное освещение и расслабляющую музыку, но атлеты используют для свиданий уголок для медитации.

Практика раздачи презервативов во время Олимпиады зародилась в 1988 году в Сеуле. Тогда организаторы хотели повысить осведомленность спортсменов о ВИЧ и СПИДе. С тех пор традицию поддерживают на каждых Играх.

Расскажите друзьям