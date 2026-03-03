Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером
Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»

Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского

Афиша Daily
Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Алиса Лю на ток-шоу «Watch What Happens Live with Andy Cohen» назвала пять композиций, под которые хотела бы выйти на лед.

В список вошли треки «Capable of Love» PinkPantheress, «Star» Мицки, «Chihiro» Билли Айлиш, «Fire in My Heart» группы Escape from New York, а также «Лебединое озеро» Чайковского.

На Олимпиаде-2026 в Милане Лю завоевала золото с результатом 226,79 балла. Короткую программу она откатала под песню «This Is How It Feels» Laufey и D4vd, произвольную — под треки Леди Гаги. Постановщиком обеих программ выступил Массимо Скали, семикратный чемпион Италии по танцам на льду.

После Игр фигуристка показала в тиктоке, что у ее медали оторвалась ленточка. Поклонники поддержали спортсменку в комментариях. «По крайней мере, это всего лишь ленточка, а не сама медаль подверглась коррозии и раскололась, как было с парижскими», — написала одна пользовательница.

