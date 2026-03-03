Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Алиса Лю на ток-шоу «Watch What Happens Live with Andy Cohen» назвала пять композиций, под которые хотела бы выйти на лед.
В список вошли треки «Capable of Love» PinkPantheress, «Star» Мицки, «Chihiro» Билли Айлиш, «Fire in My Heart» группы Escape from New York, а также «Лебединое озеро» Чайковского.
После Игр фигуристка показала в тиктоке, что у ее медали оторвалась ленточка. Поклонники поддержали спортсменку в комментариях. «По крайней мере, это всего лишь ленточка, а не сама медаль подверглась коррозии и раскололась, как было с парижскими», — написала одна пользовательница.