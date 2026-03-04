Россияне стали больше тратить на сладости

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Афиша Daily
Фото: Tetiana Bykovets/Unsplash

Рынок кондитерских изделий в России в 2025 году на 1% в натуральном выражении и на 16% в рублях относительно 2024 года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные исследовательской компании Ntech.

В 2025 рынок составил 3 550 000 тон или 2,150 трлн рублей. Производство  снизилось на 1,2%, — с 4 324 000 тон в 2024 году до 4 272 000 тон. 

Траты на кондитерские изделия выросли: медианная цена на них в 2025 году достигла 395 рублей за покупку. Это на 10% выше, чем в предыдущем году, отмечают в «Платформа ОФД». Число покупок выросло на 6%. По разным оценкам, на сладости приходится от 6 до 10% расходов в потребительской корзине россиян, сообщил изданию основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев рассказал Forbes, что в периоды экономической нестабильности и падения реальных доходов потребительское поведение меняется. По словам эксперта, люди отказываются от крупных трат, но «ищут маленькие радости», чтобы снять стресс.

«Пирожное — способ получить праздник за небольшие деньги. По сравнению с походом в ресторан или покупкой новой одежды затраты небольшие, а эмоциональный отклик быстрый и сильный», — сказал Абелев. 

 

