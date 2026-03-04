Кристиан Бейл, исполнивший роль Патрика Бэйтмана в культовом фильме «Американский психопат» 2000 года, впервые прокомментировал грядущую экранизацию Луки Гуаданьино. Своим мнением актер поделился с The Hollywood Reporter на премьере картины «Невеста!».
«Кто хочет попробовать — дерзайте. Я с удовольствием снимался в этом фильме с [режиссером] Мэри Хэррон много лет назад, у меня остались фантастические воспоминания. Смелый шаг для любого, кто попытается. <…> Я не знаю, снимают они ремейк или что-то еще, я ничего об этом не знаю. Но удачи им, я люблю смелых людей», — сказал Бейл.
О том, что новую адаптацию романа Брета Истона Эллиса снимет режиссер «Претендентов» Лука Гуаданьино, стало известно в октябре 2024 года. Подробности сюжета держатся в секрете, но, по словам постановщика, это будет свежий взгляд на первоисточник.
Кто сыграет главного героя — яппи-убийцу Патрика Бэйтмана — пока неизвестно. Среди возможных претендентов СМИ называли Остина Батлера, Джейкоба Элорди и даже Марго Робби, однако официального подтверждения нет.