В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна

В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, неизвестные активисты создали «Аллею позора», посвященную друзьям и знакомым Джеффри Эпштейна.
На мостовой площади Фаррагут появились наклейки, стилизованные под звезды голливудской Аллеи Славы, с именами знаменитостей, фигурирующих в недавно рассекреченных файлах Эпштейна.
Каждая звезда содержит QR-код, ведущий к соответствующим записям из досье Эпштейна. Среди отмеченных звездой — экс-президент Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, британский принц Эндрю, осужденная сообщница Гислен Максвелл, магнат Лес Векснер и министр торговли Говард Лютник.
Упоминание в документах не является доказательством вины, но публикация файлов вынудила многих публичных людей объяснять свою связь с опальным финансистом.