Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел

Николь Кидман рассказала в шоу Джимми Фэллона, что во время подготовки к роли в сериале «Скарпетта» научилась проводить вскрытие тел. «Да, если понадобится, я действительно смогу провести вскрытие. Извлечь все органы. И назвать каждый из них», — сказала актриса.
Кидман играет в сериале эксперта по судебной медицине, которая использует в своих расследованиях новейшие криминалистические технологии. Актриса призналась, что во время съемок общалась с настоящим судмедэкспертом, чтобы убедительнее сыграть свою роль.
«Скарпетта» снята по мотивам одноименной серии детективных романов Патрисии Корнуэлл. Вместе с Кидман в шоу снялась Джейми Ли Кертис («Достать ножи»), которая воплотит на экране образ сестры Скарпетты Дороти. В актерский состав также вошли Ариана ДеБос («Вестсайдская история»), Бобби Каннавале («Уилл и Грейс»), Саймон Бейкер («Менталист»), Сози Бейкон («13 причин почему») и Джанет Монтгомери («Салем»).
Продюсерская компания Comet Pictures и Blumhouse Television приобрели права на серию о Кей Скарпетте в 2021 году. О создании сериала стало известно спустя два года — в феврале 2023 года.
Режиссерами сериала «Скарпетта» выступают Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин», «Дикинсон») и Шарлотта Брендстрем («Властелин колец: Кольца власти», «Ведьмак»). Сценаристом и шоураннером стала Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Салем», «Барри»).