Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман

Полина Гухман получила роль Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сарика Андреасяна. Об этом сообщил сам режиссер в телеграм-канале.
Образ Андрея Болконского на экране воплотит Станислав Бондаренко («Большое небо»). Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, а Николая Ростова — Александр Метелкин.
Оператором выступит Константин Кокорев, работавший над картинами «Путь за мечтой» и «Прибой». Съемки стартовали осенью 2025 года. Фильм по роману Льва Толстого выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.
Впервые о планах экранизировать роман Льва Толстого создатель «Защитников», «Онегина» и «Что творят мужчины!» сообщил в июне 2024 года. «Книга изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно „Войну и мир“! Большое кино соответствующее великой книге!» ― заявил тогда он (авторская пунктуация сохранена. — Прим. ред.).
В тот же день, в июне 2024-го, стало известно, что другую экранизацию романа Толстого ― в виде многосерийного фильма ― снимет режиссер Сергей Урсуляк. Этим проектом занимаются телеканал «Россия», онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start. В ноябре 2024-го Урсуляк говорил, что работа над сериалом находится на начальной стадии, а его премьера намечена на конец 2027-го.
«Войну и мир» экранизировали уже более десятка раз. В 1956 году американский режиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. А в 1965–1967 годах на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, который получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Еще существовали версии 1913 и 1915 годов, но обе не сохранились до наших дней.
Роман Толстого охватывает период с 1805 по 1820 год в России, времена Наполеоновских войн. В сюжете рассказывается о нескольких аристократических семьях — Болконских, Ростовых и Безуховых, — их взаимоотношениях, переживаниях в условиях войны и мира.