Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман

В тот же день, в июне 2024-го, стало известно, что другую экранизацию романа Толстого ― в виде многосерийного фильма ― снимет режиссер Сергей Урсуляк. Этим проектом занимаются телеканал «Россия», онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start. В ноябре 2024-го Урсуляк говорил, что работа над сериалом находится на начальной стадии, а его премьера намечена на конец 2027-го.