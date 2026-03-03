Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи

Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»
Первый за три года концерт Гарри Стайлза покажут на Netflix
HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один стриминговый сервис
СМИ: пиарщица Джима Кэрри уверяет, что премию «Сезар» посетил именно он (а не двойник)
Уровень цифровой грамотности россиян в 2025 году снизился впервые за семь лет
Винс Вон случайно убивает диджея в трейлере экшн-комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»
Операторы сделали бесплатными звонки для абонентов из РФ, находящихся в странах Ближнего Востока

Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи

Афиша Daily
Фото: Marine Serre

Французский бренд Marine Serre представил пять платьев, навеянных экспонатами Лувра. На создание каждого из них ушло от 84 до 420 часов ручного труда.

Главный музейный экспонат — картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» — дизайнер переосмыслила в платье «Джоконда» из 3000 кусочков пазла. Фрагменты вручную сшили вместе, закрепили на ткань-основу и покрыли лаком. Этот процесс занял 420 часов работы.

«[Марин Серр] с озорством переосмысляет предметы художника, его студию и натурщика. В ее руках кисти, тюбики с краской, рубашки… становятся сырьем для творения. В пяти образах Марин Серр превращает фрагменты истории в объекты высокой моды, прославляя реконструкцию как акт созидания. Одежда функционирует как живой архив, где наследие активируется через тело и переосмысляется для настоящего», — пишет о коллекции бренд.

1/4
© Marine Serre
2/4
© Marine Serre
3/4
© Marine Serre
4/4
© Marine Serre

Платье «Броня времени» состоит из металлических пластин, а другие платья обращаются к постоянным атрибутам творца: макси-платье создано из 850 кистей для макияжа, а мини-модель — из переработанных тюбиков от красок.

Завершает коллекцию платье из двух частей — черное трикотажное боди сочетается с пышной юбкой из переработанных белых рубашек. Силуэт отсылает к фламандской живописи.

Расскажите друзьям