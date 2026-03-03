Для девятиклассников введут устный экзамен по истории

Новый экзамен планируют ввести с 2027/2028 учебного года. Его планируют проводить в форме допуска к ГИА в январе-апреле. «Напомню, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене», ― отметил министр на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.
По его словам, поскольку экзамен введут со следующего года, «есть план подготовки учителей, школьников».
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев добавил, что устный экзамен по истории ежегодно будут сдавать около 1,5 млн девятиклассников.
Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский пояснил, что экзамен будет проходить в форме собеседования. Он заявил, что речь идет об исполнении поручения Владимира Путина по плавному замещению обществознания в плане учета при поступлении в вузы экзаменом по истории: «История со временем поглотит в себя, включит в себя вопросы по обществознанию, то есть это будет общий предмет с большей частью истории».
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что в 2026 году историю ввели в качестве альтернативного обществознанию экзамена для поступления вузы дополнительно по 20 направлениям. Историю в качестве альтернативы можно будет сдавать при поступлении на юриспруденцию, социологию, философию, рекламу и связи с общественностью, организацию работы с молодежью, педагогику, психологию девиантного поведения и другие специальности.
«Это сделано, чтобы подготовить будущих абитуриентов к обязательной безальтернативной сдаче истории для поступления на эти 20 направлений», ― пояснил Фальков. В 2025 году экзамен по истории был обязательным при поступлении лишь на шесть направлений.