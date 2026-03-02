В Петербурге солнце в феврале светило почти 67 часов

«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Фото: GottaGetRaw/Pixabay

Солнце в феврале светило в Петербурге 15 дней подряд и в общей сложности почти 67 часов, что составило 148% от нормы. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

«Примерно столько солнце светило в 2011 и 2012 годах, 146% и 144% от нормы соответственно. Только февраль 2007 года превышает значение этого февраля, тогда свечение солнца превысило 152% от нормы», — написал Колесов.

Он добавил, что рекордсменом в последние десятилетия остается 1976 год. В феврале того года жители Петербурга наблюдали солнце 94 часа, что больше 208% от нормы месяца.

При этом февраль в Петербурге, как и январь, выдался холодным. Средняя температура воздуха составила –8,9 градуса.  По словам синоптика, месяц был похож на февраль 2021 года с –9,2 градуса мороза.

В общем ряду всех наблюдений февраль 2026 года занял 48-е место среди самых холодных. На первом месте с температурой воздуха –16,9 градуса остается февраль 1893 года. Колесов добавил, что осадки в городе на Неве в предыдущем месяце шли каждый день в виде снега, только в последние два дня был дождь.

Недавно специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что за весь 2025 год в Москве солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы. Особенно пасмурным выдался декабрь 2025 года: солнце появлялось на небе всего около 5 часов при климатической норме в 18 часов.

