Умер Слава Цукерман ― режиссер «Жидкого неба»

Самая известная его работа ― фантастический триллер «Жидкое небо». Его действие происходит в депрессивно-неоновом Нью-Йорке начала 80-х, на который нападают инопланетяне ― они питаются эндорфинами у людей, переживающих наркотический экстаз и оргазм. Главную роль в картине сыграла американская актриса и писательница Энн Карлайл. Кинокритик Алиса Таежная включала «Жидкое небо» в подборку 20 странных фильмов, которые нужно досмотреть до конца.