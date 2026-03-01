Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»

Screenrant опубликовал новые кадры сериала «Молодой Шерлок» Гая Ричи. Все восемь эпизодов выйдут на Prime Videо 4 марта.
Действие развернется в Оксфорде 1870-х годов. Шерлок предстанет бунтующим и невыносимым подростком, который берется за свое первое в жизни дело. Расследуя убийство, герой раскроет международный заговор, навсегда меняющий его судьбу.
Главную роль в шоу исполнил Хиро Файнс-Тиффин, известный по другому проекту Ричи — «Министерству неджентльменских дел». В актерский состав сериала также вошли Донал Финн («Колесо времени»), Цэн Цзинэ («Задача трех тел»), Джозеф Файнс («Рассказ служанки»), Наташа МакЭлхон («Halo»), Макс Айронс («Кондор») и Колин Ферт («Король говорит!»).
Проект основан на серии книг Эндрю Лейна — восьми романов о 19-летнем детективе. Последний вышел в 2015 году.
Недавно вышел трейлер сериала. В нем Шерлок знакомится с Джеймсом Мориарти и получает наставления от старшего брата Майкрофта.
Гай Ричи выступил режиссером первых двух эпизодов и исполнительным продюсером. Это не первое обращение Ричи к миру, созданному Артуром Конан Дойлом. В 2009 году режиссер выпустил фильм «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, а в 2011-м — его продолжение «Шерлок Холмс: Игра теней».