Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»

Гай Ричи выступил режиссером первых двух эпизодов и исполнительным продюсером. Это не первое обращение Ричи к миру, созданному Артуром Конан Дойлом. В 2009 году режиссер выпустил фильм «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, а в 2011-м — его продолжение «Шерлок Холмс: Игра теней».