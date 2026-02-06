Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи

«В „Молодом Шерлоке“ мы увидим захватывающую новую версию детектива, которого, как кажется, все уже знают. Но мы покажем его таким, каким никто не представлял», — пообещал Ричи. Кинематографист подчеркнул, что намерен «раскрыть тайну этого загадочного персонажа, выяснить, что им движет, и узнать, как он стал гением, которого мы все любим».