Джейсон Райтман займется игровым «Астробоем» для Sony

Режиссер «Джуно» Джейсон Райтман разрабатывает игровой фильм по мотивам культовой японской манги «Астробой». Проект создается для Sony в сотрудничестве с его постоянным партнером Гилом Кенаном.
«Астробой» — классическая манга Осаму Тэдзуки 1952 года о мальчике-андроиде, созданном ученым взамен умершего сына. История следует за Астро, который, обладая человеческими эмоциями, пытается обрести семью и свое место в мире.
По данным источников, студия видит фильм как семейное кино для всех возрастов. Сейчас Sony ищет сценаристов, а Райтман может лично возглавить проект, но решение будет зависеть от качества готового сценария. Других режиссерских работ у постановщика на данный момент нет.
Последний фильм Райтмана «Субботний вечер», рассказывающий о запуске легендарного шоу Saturday Night Live, не получил ожидаемого успеха. А в 2025 году режиссер покинул амбициозный проект Apple TV «Я рада, что моя мама умерла» с Дженнифер Энистон всего за несколько дней до начала съемок из-за творческих разногласий.