Приют не может отвезти Додобоню к ветеринару — собака в стрессе и агрессии

Фото: @achnov

Собака по кличке Боня, которую на Урале пожалел и укрыл пледом курьер «Додо», до сих пор не попала к ветеринару. Животное находится в стрессе и проявляет агрессию, сообщила ТАСС руководитель приюта «Того» Елена Кнапская.

«Сегодня ее не повезли. Пытались выманить ее колбасой, но она рычит. Но еду с рук берет, так что, я думаю, в ближайшее время попробуем надеть на нее намордник», — пояснила Кнапская.

Специалисты отмечают, что после отлова и переезда в приют Боня боится людей и с трудом идет на контакт. Осмотр ветеринара нужен, чтобы проверить здоровье животного и взять анализы крови, но пока собака к этому не готова.

История Бони получила широкий резонанс 23 февраля, после того как в соцсетях рассказали об увольнении курьера «Додо» в Челябинске. Мужчина пожалел бездомную собаку в 20-градусный мороз и укрыл ее фирменным пледом пиццерии. Управляющая посчитала это нарушением и уволила сотрудника.

Люди объявили бойкот сети, отказываясь от заказов и оставляя гневные комментарии под хештегами #ЗаДодобоню и #ВернитеКурьера. Волна возмущения докатилась до основателя компании Федора Овчинникова.

24 февраля Овчинников объявил, что все пиццерии «Додо» в России станут pet-friendly — теперь туда можно будет заходить с домашними питомцами. Сеть также возьмет на себя все расходы по содержанию Бони в приюте и начнет системно помогать приютам для животных.

Основатель компании публично извинился перед уволенным курьером Михаилом за «грубую неподобающую рабочую коммуникацию» и предложил ему вернуться, но не курьером, а специалистом по развитию программ поддержки животных. При этом он признал, что компания «не решила проблему раньше»: не нашла приют для собаки, когда она только появилась у пиццерии.

Овчинников также попросил остановить травлю управляющей Юлии, которая была временно отстранена от работы и из-за кибербуллинга вынуждена уехать из города. «Вина и ответственность нашей компании в том, что мы не решили проблему раньше. <… > Будем становиться лучше», — написал он.

