Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют

В России отменяют «Додо Пиццу». Все из-за управляющей из Челябинска, которая уволила курьера за то, что тот пожалел бездомную собаку и укрыл ее фирменным пледом, когда на улице было -20 градусов мороза.

Дворняжка уже полтора года приходит к пиццерии погреться. Сотрудники ухаживали за ней: кормили, поили, грели одеялами. Собака так часто приходила в заведение, что ей дали кличку — Додобоня.

Как рассказал «Агентству чрезвычайных новостей Челябинск» курьер Михаил, в феврале в «Додо Пиццу» пришла новая руководительница. Управляющая запретила заботиться о хвастатом, и пригрозила уволить всех, кто нарушит запрет. Она поставила ультиматум: «Кто укроет собаку — окажется на улице вместе с ней».

Во время смены, когда на улице было -20 градусов, Михаил заметил на крыльце дрожащего от холода пса и накрыл его пледом. Инцидент попал на камеру, и в тот же день Михаила уволили по статье «Порча имущества». Помимо этого мужчину внесли в черный список и пригрозили вычетом части зарплаты. По словам работника, из-за этого бывшие коллеги теперь боятся помогать собаке.

Ситуация вызвала общественный резонанс в соцсетях. Люди объявили бойкот «Додо Пицце» и отказываются ходить в заведения сети. В группе пиццерии клиенты просят вернуть курьера на работу и уволить управляющую и оставляют хэштеги #ЗаДодоБоню и #ВернитеКурьера.

В «Додо Пицце» заявили, что сейчас «активно разбираются с данной ситуацией». «После завершения проверки мы сможем предоставить более полную обратную связь и при необходимости принять меры», —  говорится в комментарии от имени компании в группе «ВКонтакте».

По информации Shot, в компании отметили, что их сотрудника уволили не из-за истории с собакой, а из-за постоянных опозданий. Кроме того, в заведении подчеркнули, что в кафе по-прежнему заботятся о Додобоне. Тем временем местные зоозащитники после скандала пытаются поймать собаку и отдать ее в челябинский приют для бездомных животных.

В январе в России отменяли российский бренд Rendez-Vous, которая свозила знаменитостей в престижный Куршевель. Пользователи раскритиковали бренд за огромные траты в нынешнее время, а сотрудники рассказали об уменьшении зарплат.

