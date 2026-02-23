Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют

Во время смены, когда на улице было -20 градусов, Михаил заметил на крыльце дрожащего от холода пса и накрыл его пледом. Инцидент попал на камеру, и в тот же день Михаила уволили по статье «Порча имущества». Помимо этого мужчину внесли в черный список и пригрозили вычетом части зарплаты. По словам работника, из-за этого бывшие коллеги теперь боятся помогать собаке.