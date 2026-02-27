Названы лауреаты премии «Сезар»

Драма «Привязанность» («L’Attachement») режиссера Карины Тардье победила в категории «Лучший фильм» на французской премии «Сезар». Об этом сообщает Deadline.
«Привязанность» рассказывает о женщине, которая оказывается втянута в семейные проблемы своих соседей ― супружеской пары с детьми. Главную роль в картине сыграла Валерия Бруни-Тедески.
Приз за лучшую режиссуру получил Ричард Линклейтер, снявший картину «Новая волна». Награда за лучший иностранный фильм досталась «Битве за битвой» Пола Томаса Андерсона.
Лучшим актером признан Лоран Лафит («Самая богатая женщина в мире»), а лучшей актрисой ― Леа Дрюкер («Дело № 137»). Актерские награды за роли второго плана достались Вимале Понс («Привязанность») и Пьеру Лоттену («Посторонний»).
Лента о животных и растениях, обитающих в лесах Вогез, выиграла в номинациях «Лучший документальный фильм» и «Лучший звук». В категории «Лучший анимационный фильм» победила картина Уго Бьенвеню «Арко», номинированная на «Оскар».
Почетного «Сезара» удостоился Джим Кэрри. Ранее такую награду получали Джулия Робертс (2025), Кристофер Нолан (2024), Дэвид Финчер (2023), Кейт Бланшетт (2022), Роберт Редфорд (2019), Пенелопа Крус (2018) и Джордж Клуни (2017).
«Сезар» — главная кинематографическая награда Франции, учрежденная в 1974 году, вручается с 1976 года. Она считается европейским аналогом «Оскара».