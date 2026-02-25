В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет
Майк Флэнаган заявил, что его «Туман» не будет ремейком фильма 2007 года
Сериал «Робин Гуд» с Джеком Паттеном продлили на второй сезон
Биолог предупредила о проблеме ожирения среди воробьев
Хоррор «Закулисье» с Чиветелем Эджофором и Ренатой Рейнсве получил первый тизер
Директор Лувра ушла в отставку
Эйми Лу Вуд сыграет в новой экранизации «Джейн Эйр»
Исследование: кошки эмоционально не привязаны к хозяевам
Сын Роба Райнера не признал вины в убийстве родителей
Мишель Пфайффер и Курт Расселл вспоминают прошлое и переживают горе в трейлере «The Madison»
«Кей-поп-охотницы на демонов» и «Франкенштейн» войдут в Criterion Collection
Netflix показал тизер новой экранизации «Гордости и предубеждения» с Эммой Коррин
Павел Дуров рассказал об уголовном деле, которое на него завели в РФ

Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Метеорологическая весна, когда среднесуточная температура воздуха будет устойчиво положительной, вероятно, наступит в Москве лишь во второй половине марта. Об этом сообщила RT главная специалистка агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ближайшее время погода в Москве будет меняться в лучшую сторону, отметила синоптик. Снежный циклон, который принес ощутимое число осадков, вливается в систему южного циклона. 

26–27 февраля еще будет небольшой снег. По ночам температура будет понижаться до -10…-8 градусов, а днем в центре столицы может достигать и 0. Самым холодным будет 26 февраля, когда дневная температура может опуститься до -5…-3 градусов. После этого дневные значения вернутся в пределы -3…-1. 

В первых числах марта температура ожидается немного выше климатической нормы ― от -2 до +3 градусов, добавила Позднякова. 

Накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина говорила, что март начнется с потепления до +4 градусов. «В начале марта ожидается уверенное потепление, температура ночью и днем будет около нуля. Ночью — от –3 до +2 градусов, а днем — от –1 до +4. Небольшие осадки. И это мартовское потепление будет связано уже с атлантическим циклоном, который придет с северо-запада», — отмечала она. 

