В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш

Фото: Netflix

Netflix опубликовал список поп-композиций, инструментальные каверы на которые прозвучат во второй половине четвертого сезона сериала «Бриджертоны». Первая часть вышла 29 января, а новые серии будут доступны уже завтра, 26 февраля.

Серия 5: «Да или нет»

  • Charli XCX «360»
  • Billie Eilish «Birds of a Feather»
  • Teddy Swims «Lose Control»

Серия 6: «Уходящая зима»

  • The Cars «Just What I Needed»
  • Sting «Fields of Gold»

Серия 8: «Танец в деревне»

  • Camila Cabello «Never Be the Same»
  • Lord Huron «The Night We Met»

Четвертый сезон концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.

В мае Netflix официально продлил «Бриджертонов» на пятый и шестой сезоны. Съемки пятого сезона планируют начать в марте 2026 года. Основываясь на производственном цикле предыдущих сезонов (около 8 месяцев съемок и постпродакшена), премьеру можно ожидать не ранее весны 2027 года.

