Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости

Представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сказал агентству ТАСС, что певица не подавала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. По его мнению, это могли сделать мошенники.

«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла <…>. Никаких пересечений или интересов в этой сфере у Ларисы Долиной больше не будет. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат», ― отметил Пудовкин.