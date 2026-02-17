Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг

Умер Билли Стейнберг — американский автор песен, известный по таким хитам как «Like a Virgin» Мадонны, «True Colors» Синди Лопер, «I’ll Stand by You» The Prenenders и «Eternal Flame» the Bangles. Об этом сообщил Variety.
Стейнбергу было 75 лет. Он скончался в Калифорнии после продолжительной борьбы с раком, рассказала СМИ адвокат артиста Лори Сориано.
Стейнберг — один из самых успешных авторов песен 80-х и 90-х годов. Свои первые хиты он создал в тандеме с композитором Томом Келли. Дуэт написал в том числе «I Touch Myself» рок-коллектива The Divinyls, «Alone» группы Heart, «How Do I Make You» Линды Ронстадт и «I Drove All Night» Роя Орбисона и Синди Лопер.
Песни Стейнберга исполняли Пэт Бенатар, Тина Тернер, Лор Браниган, Рео Спидвагон, Белинда Карлайл, Бетт Мидлер, Николь Шерзингер, The Veronicas, T.a.t.u, Эшли Тисдейл и другие музыканты. В 2011 году Стейнберга и Келли включили в Зал славы авторов песен.