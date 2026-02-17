Выход PlayStation 6 могут перенести на 2029 год

Официально сроки выхода следующей PlayStation не называли. Многие ожидали релиза в 2027 году, ориентируясь на устоявшийся цикл в 6–7 лет между выходами консолей Sony. При этом в материалах вокруг антимонопольного разбирательства по сделке Microsoft и Activision Blizzard фигурировала формулировка об «ожидаемом стартовом периоде» следующего поколения консолей в 2028 году — ее часто приводили как аргумент, что раньше 2028-го PS6 вряд ли появится. В пользу этого говорят и недавние слова финансового директора Sony о том, что PS5 «лишь в середине жизненного цикла».