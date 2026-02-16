Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошоком
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»
В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»
В России с 2010 года число колющих наркотики снизилось на 65%
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»

Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет

Афиша Daily
Фото: Niklas Jonasson/Unsplash

Росавиация направила авиакомпаниям рекомендации выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, Главное управление на транспорте МВД России рекомендовало обращать внимание на неадекватных и нетрезвых пассажиров в залах ожидания аэропортов до посадки в самолет. После этого с ними нужно «проводить с ними профилактические меры».

По данным Росавиации, в большинстве случаев потенциальные дебоширы проходят на посадку уже в состоянии алкогольного опьянения. В МВД отметили, что одной из причин неадекватного поведения и нарушения общественного порядка на борту остается продажа алкоголя в аэропортах, а также в самолете.

В пресс-службе аэропорта Пулково отметили, что авиакомпания имеет право отказать пассажиру в перевозке на любом этапе, если его состояние создает угрозу безопасности полета или он нарушает общественный порядок. 

Недавно стало известно, что аэропорты Внуково и Шереметьево приняли меры для более комфортной и безопасной перевозки животных. Это сделали «в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов животных при обработке багажа».

Расскажите друзьям