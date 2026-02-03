Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных

Аэропорт Внуково принял меры для более комфортной и безопасной перевозки животных, пишет РИА Новости.



Это сделали из-за поручения Росавиации от 15 января «в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов животных при обработке багажа». Теперь в аэропорту усилили контроль за состоянием контейнеров, клеток и переносок, а также за надежностью запорных элементов. В том числе провели дополнительную фиксацию створок и дверей контейнеров. Помимо этого, в документах прописали все процедуры с животными, сделали ревизию процедур и организовали инструктажи сотрудников, которые работают с питомцами.



В аэропорту Шереметьево также сообщили о выполнении поручения Росавиации, пишет «Москва 24». Отчет о проделанной работе направлен в Федеральное агентство воздушного транспорта.