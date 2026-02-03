Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика 7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров

Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных

Фото: Max Leung/Unsplash

Аэропорт Внуково принял меры для более комфортной и безопасной перевозки животных, пишет РИА Новости.

Это сделали из-за поручения Росавиации от 15 января «в ответ на участившиеся в 2025 году случаи побегов животных при обработке багажа». Теперь в аэропорту усилили контроль за состоянием контейнеров, клеток и переносок, а также за надежностью запорных элементов. В том числе провели дополнительную фиксацию створок и дверей контейнеров. Помимо этого, в документах прописали все процедуры с животными, сделали ревизию процедур и организовали инструктажи сотрудников, которые работают с питомцами. 

В аэропорту Шереметьево также сообщили о выполнении поручения Росавиации, пишет «Москва 24». Отчет о проделанной работе направлен в Федеральное агентство воздушного транспорта.

Недавно Внуково назвали самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году. Вовремя в нем выполнили лишь 32% рейсов. На втором месте — аэропорт Жуковский (36% успешных вылетов). У Шереметьево и Домодедово по 50%.Среди аэропортов в городах-миллионниках лидировал аэропорт Красноярска — 75% полетов из него стартовали без задержек. За ним следует Нижний Новгород (73%).

 

