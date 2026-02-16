Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс

Москвичи перестали называть мальчиков Максами. В 2025 году это имя получили всего семь новорожденных ― это на пять меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС Москвы.
«В 2023 году имя Макс дали восьми мальчикам. В 2022-м оно пользовалось большей популярностью – его получил 21 мальчик, а в 2021-м ― 16. В 2020-м это имя дали девяти новорожденным, а в 2019-м и 2018-м его получили по пять мальчиков», ― сказали в пресс-службе.
В загсе отметили, что в столице востребована полная форма ― Максим. В прошлом году это имя попало в топ-4 по популярности ― так назвали более 1600 детей.
Недавно в Социальном фонде России раскрыли самые популярные мужские имена для детей, рожденных в России в 2025 году. В рейтинге ― Тимофей, Михаил, Александр, Артем и Матвей. Самыми популярными женскими именами стали Варвара, София, Ева, Анна и Мария.