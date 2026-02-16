Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»
Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут
Режиссер «Нормальных людей» Ленни Абрахамсон работает над новым полнометражным проектом
В России стало меньше магазинов детской одежды
Байопик о Майкле Джексоне получил новый постер
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»
К 10-летию «Одинокого города» Оливии Лэнг выйдет аудиокнига, озвученная Тильдой Суинтон
В России ожидается дефицит меда из‑за погодных аномалий
«Дикая лошадь» Мартина МакДоны получила дату релиза — 6 ноября
Умер Хидэки Сато — инженер, создававший консоли Sega
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую

Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс

Афиша Daily
Фото: Kevin Watza/Unplash

Москвичи перестали называть мальчиков Максами. В 2025 году это имя получили всего семь новорожденных ― это на пять меньше, чем в 2024 году.  Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС Москвы.

«В 2023 году имя Макс дали восьми мальчикам. В 2022-м оно пользовалось большей популярностью – его получил 21 мальчик, а в 2021-м ― 16. В 2020-м это имя дали девяти новорожденным, а в 2019-м и 2018-м его получили по пять мальчиков», ― сказали в пресс-службе.

В загсе отметили, что в столице востребована полная форма ― Максим. В прошлом году это имя попало в топ-4 по популярности ― так назвали более 1600 детей.

Недавно в Социальном фонде России раскрыли самые популярные мужские имена для детей, рожденных в России в 2025 году. В рейтинге ― Тимофей, Михаил, Александр, Артем и Матвей. Самыми популярными женскими именами стали Варвара, София, Ева, Анна и Мария.

Расскажите друзьям