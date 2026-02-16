Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Нотариусы будут направлять документы гражданам через «Госуслуги»

Афиша Daily
Фото: Агентство «Москва»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, согласно которым нотариусам разрешат направлять электронные документы гражданам и юрлицам через «Госуслуги». Об этом сообщил ТАСС.

Законопроект был внесен членами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым («Единая Россия»). Изменения предлагается внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. 

Согласно им, электронный документ от нотариусов будет считаться доставленным через два дня после размещения его в личном кабинете. При этом гражданин или юрлицо будут вправе отказаться от получения документов от нотариусов таким образом. Поправки в случае принятия закона и подписания его президентом вступят в силу через 90 дней после официальной публикации. 

Недавно стало известно, что самозапрет на кредиты на «Госуслугах» с момента запуска этого инструмента установил 21 млн россиян. Закон о нем заработал с 1 марта 2025 года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала опцию очень востребованной.

