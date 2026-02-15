Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика

Фото: Apple Studios

Режиссер Стивен Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу перечислили 25 тыс. долларов в фонд помощи семье актера Джеймса Ван Дер Бика, скончавшегося 11 февраля от колоректального рака. Об этом сообщает издание People.

Кампания на платформе GoFundMe была организована друзьями супруги актера Кимберли Ван Дер Бик. Первоначально планировалось собрать 250 тыс. долларов, но уже к 12 февраля сумма пожертвований превысила 1,8 миллиона долларов.

Более 35 тыс. человек откликнулись на призыв о помощи, некоторые оформили регулярные ежемесячные платежи. Крупные суммы также перечислили режиссер «Злой» Джон М. Чу и продюсер Гай Осири (по 10 тыс. долларов), Фонд Марлы Мейплз (5 000 долларов). Крупнейшее анонимное пожертвование составило 30 тыс. долларов.

Диагноз «колоректальный рак» Ван Дер Бику поставили в августе 2023 года после плановой колоноскопии. Актер проходил лечение и до последнего продолжал работать. Он успел сняться в комедийном сериале «Overcompensating», а также в приквеле «Блондинки в законе».

