Умер Джеймс Ван Дер Бик, звезда «Бухты Доусона»

Ван Дер Бик начал карьеру в 16 лет с бродвейской сцены, но настоящая слава пришла к нему в 1997 году с ролью в «Бухте Доусона». Сериал стал феноменом конца 90-х, превратив в звезд также Кэти Холмс, Джошуа Джексона и Мишель Уильямс.