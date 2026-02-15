Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости

Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит

Частная группа судмедэкспертов спустя 32 года после гибели лидера Nirvana Курта Кобейна представила новые данные, которые, по их мнению, доказывают, что музыканта убили.

Команда, работавшая с независимым исследователем Мишель Уилкинс и экспертом Брайаном Бернеттом, три дня изучала материалы дела и подготовила статью, принятую к публикации в International Journal of Forensic Science.

Среди основных претензий к официальной версии были: несоответствие характера травм (повреждения органов нетипичны для выстрела из дробовика), странное местоположение гильзы, «слишком чистые» руки погибшего и предположение, что предсмертная записка написана двумя разными почерками.

Эксперты также допускают, что Кобейну могла быть введена смертельная доза героина перед выстрелом, и в этом могли участвовать несколько человек. Офис медицинского эксперта округа Кинг, однако, утверждает: «Мы провели полное вскрытие, следовали всем процедурам и пришли к выводу о самоубийстве».

Полиция Сиэтла также опубликовала заявление: «Наш детектив пришел к выводу, что он покончил с собой, и это по-прежнему является позицией нашего департамента». В ведомстве добавили, что готовы пересмотреть дело только при появлении действительно новых доказательств, но пока таких не видят.

