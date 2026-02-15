Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит

Частная группа судмедэкспертов спустя 32 года после гибели лидера Nirvana Курта Кобейна представила новые данные, которые, по их мнению, доказывают, что музыканта убили.
Команда, работавшая с независимым исследователем Мишель Уилкинс и экспертом Брайаном Бернеттом, три дня изучала материалы дела и подготовила статью, принятую к публикации в International Journal of Forensic Science.
Среди основных претензий к официальной версии были: несоответствие характера травм (повреждения органов нетипичны для выстрела из дробовика), странное местоположение гильзы, «слишком чистые» руки погибшего и предположение, что предсмертная записка написана двумя разными почерками.
Эксперты также допускают, что Кобейну могла быть введена смертельная доза героина перед выстрелом, и в этом могли участвовать несколько человек. Офис медицинского эксперта округа Кинг, однако, утверждает: «Мы провели полное вскрытие, следовали всем процедурам и пришли к выводу о самоубийстве».
Полиция Сиэтла также опубликовала заявление: «Наш детектив пришел к выводу, что он покончил с собой, и это по-прежнему является позицией нашего департамента». В ведомстве добавили, что готовы пересмотреть дело только при появлении действительно новых доказательств, но пока таких не видят.