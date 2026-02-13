Издательство АСТ попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст из-за несоответствия российскому законодательству. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила генеральный директор «АСТ» Татьяна Горская.
В ноябре 2025 года Российский книжный союз провел предварительную экспертизу произведение на соответствие текущему российскому законодательству из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ*. После этого свою проверку провела «АСТ».
«Мы закончили проведение экспертизы. Книгу в том виде, в котором она издавалась до этого, выпускать не можем. Там есть некоторое количество фрагментов, которые необходимо поменять. Мы отправили запрос правообладателю на изменение или удаление данных фрагментов, но пока не получили ответ», — сказала собеседница агентства.
Горская добавила, что в истории издательства встречались авторы, которые меняли свои тексты и разрешали вносить правки в готовые произведения. «Правда, с Кингом таких прецедентов не было», — заключила она.
«Оно» — роман американского писателя Стивена Кинга, написанный в жанре ужасов, впервые опубликованный в 1986 году. Согласно сюжету семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с монстром, убивающим детей. Он способен принять любой физический облик, основанный на страхах своих жертв.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.