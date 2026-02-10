Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24

Николь Кидман ведет переговоры об участии в новом эротическом триллере кинокомпании A24. Сценарий к фильму напишет Дилан Брейди («Все и сейчас»), сообщает Deadline.
В центре сюжета — начинающий актер, который устраивается на работу к успешной женщине-продюсеру и ее мужу-кинозвезде. Мужчина хочет использовать связи своих новых работодателей для карьерного роста, но в итоге оказывается втянутым в гораздо более опасную игру.
Сценарий занял второе место в списке The Brit List 2025 — британском и ирландском аналоге The Black List, в который входят лучшие нереализованные сценарии фильмов и телесериалов. Его опубликовали в начале ноября. За права на экранизацию боролись многие компании, включая Netflix, Amazon, Apple, FX и Peacock. В итоге проект достался A24, которая предложила за него семизначную сумму.
Первоначально картина называлась «Discretion», однако позже она, скорее всего, сменит название, чтобы его не путали с драмой «Discretion» той же компании. В ней снимутся Кидман и Эль Фэннинг.
11 марта выйдет сериал «Скарпетта», снятый по мотивам одноименной серии детективных романов Патрисии Корнуэлл. Кидман сыграет в нем эксперта по судебной медицине, использующую в своих расследованиях новейшие криминалистические технологии.
11 сентября 2026 года состоится премьера сиквела «Практической магии», где Кидман и Сандра Буллок вновь исполнят роли Салли и Джиллиан Оуэнс. Режиссером проекта выступает Сусанна Бир, снявшая прежде «Птичий короб» и «Ночного администратора».