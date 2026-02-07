Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»

Amazon Prime опубликовал тизер сериала «Скарпетта», снятого по мотивам одноименной серии детективных романов Патрисии Корнуэлл. Релиз на стриминге запланирован на 11 марта.
Скарпетта (Николь Кидман, «Большая маленькая ложь») — эксперт в судебной медицине, использующая в своих расследованиях новейшие криминалистические технологии. Всего в оригинальной серии 29 книг: первый роман «Вскрытие показало» вышел в 1990 году, последний на настоящий момент — «Резкая сила» — в 2026. На протяжении серии Скарпетта, американка итальянского происхождения, ведет дела во Флориде, Вирджинии, Чарльстоне и других штатах США.
Легкомысленную сестру Кей Скарпетты, Дороти, сыграет Джейми Ли Кертис — звезда франшизы «Хеллоуин» и фильмов «Всё везде и сразу» и «Достать ножи». В актерский состав также вошли Ариана Дебос («Вестсайдская история»), Бобби Каннавале («Уилл и Грейс»), Саймон Бейкер («Менталист»), Сози Бэйкон («13 причин почему») и Джанет Монтгомери («Салем»).
О создании сериала стало известно еще в феврале 2023 года. Над проектом работает студия Blumhouse Television. Продюсерская компания Comet Pictures и Blumhouse Television приобрели права на серию о Кей Скарпетте в 2021 году. Сценаристом и шоураннером выступит Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Салем», «Барри»).