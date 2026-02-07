Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»

Скарпетта (Николь Кидман, «Большая маленькая ложь») — эксперт в судебной медицине, использующая в своих расследованиях новейшие криминалистические технологии. Всего в оригинальной серии 29 книг: первый роман «Вскрытие показало» вышел в 1990 году, последний на настоящий момент — «Резкая сила» — в 2026. На протяжении серии Скарпетта, американка итальянского происхождения, ведет дела во Флориде, Вирджинии, Чарльстоне и других штатах США.