Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября

В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей

Ведение домовых чатов в мессенджере Max станет обязательным с 1 сентября. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями. <…> Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max», — пояснил депутат.

По его словам, личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохранятся, а мессенджер будет только дополнительным каналом связи. «Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан», — добавил Якубовский.

24 июня 2025 года Владимир Путин подписал Закон о создании национального мессенджера. Он предполагает создание сервиса, в котором можно будет подписывать документы при помощи усиленной электронной подписи. Им стал Max.

Пользователи могут передавать в месенджер данные о себе из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), включая паспорт и другие документы. Платформа позволяет удостоверять личность при помощи цифрового ID.

