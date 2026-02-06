В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй на постерах «Дьявол носит Prada-2»

Фото: 20th Century Studios

20th Century Studio опубликовала первые постеры фильма «Дьявол носит Prada-2». Картина выйдет в прокат 1 мая 2026 года.

Действие сиквела развернется спустя 20 лет после событий оригинала. Во второй части вернутся звезды оригинального состава: Мерил Стрип («Mamma Mia!»), Энн Хэтэуэй («Как стать принцессой»), Эмили Блант («Крушитель»), Стэнли Туччи («Милые кости») и Трейси Томс («Богема»).

Всего вышло пять постеров. На четырех изображены ключевые персонажи по отдельности, а на пятом — все вместе. Дизайн выполнен в черно-белой гамме с яркой алой цифрой 2.

1/5
© 20th Century Studios
2/5
© 20th Century Studios
3/5
© 20th Century Studios
4/5
© 20th Century Studios
5/5
© 20th Century Studios

«Дьявол носит Prada-2» расскажет о том, как главный редактор легендарного модного журнала Runway Миранда Пристли вынуждена бороться с упадком печатных медиа. Ее бывшая ассистентка Эмили теперь возглавляет люксовый бренд, и ее рекламный бюджет — именно то, что сейчас нужно изданию Пристли для выживания.

В опубликованном ранее трейлере под песню Мадонны «Vogue» Энди возвращается в глянцевую империю Runway, но уже на позицию редактора отдела статей. Ее триумфальное возвращение омрачает холодный прием со стороны Миранды, которая, кажется, даже не вспоминает свою бывшую ассистентку.

