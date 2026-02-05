Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»

Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню в усадьбе Поленова
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»

Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»

Фото: @victoriabeckham

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм спела хит  1998 года «Viva Forever» вместе с ее коллегам по группе Spice Girls. Видео опубликовал в соцсетях сын Виктории Круз Бекхэм.

Вместе с Викторией собрались Мелани Чисхолм, Джери Холливелл, Эмма Бантон. Мелани Браун, которая состоявшая в Spice Girls, не оказалось на встрече. 

На гитаре им играл Круз. В подписи к публикации он пошутил, что артистки могли бы выступить у него на разогреве.

Видео: @cruzbeckham

Недавно Spice Girls встречались в честь 50-летия Эммы Бантон. Они праздновали это событие 21 января на вечеринке в Котсуолдсе и опубликовали совместное фото в соцсетях.

Ранее Бруклин Пелц-Бекхэм публично обвинил родителей, Дэвида и Викторию, в многолетних манипуляциях, контроле через прессу и попытках разрушить его брак с Николой Пелц. По его словам, накануне свадьбы в 2022 году родители заявили, что Никола «не семья» и «не кровь». 

