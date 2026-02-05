Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь

Недавно Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 млрд долларов. Предприниматель разбогател после слияния двух своих компаний — SpaceX и xAI. Теперь состояние Маска на 578 млрд долларов больше, чем у второго самого богатого человека в мире — сооснователя Google Ларри Пейджа.



До этого Маску принадлежало около 42% компании SpaceX (336 млрд долларов) и 49% компании xAI (122 млрд). Cейчас ему принадлежит 43% доли в объединенной компании (542 млрд долларов).