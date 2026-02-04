Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах
Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей
Умерла актриса Ольга Чиповская
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»

Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля

Фото: пресс-служба «Яндекс Еды»

4 февраля в Москве ко Дню всех влюбленных появились необычные инсталляции от Яндекс Еды. Импровизированные места свидания для тех, кто не успел забронировать столик в ресторане оказались рядом с Речным вокзалом, Лужниками и Москва-Cити.

«Иногда люди слишком поздно спохватываются о планах на праздники. Сервис напомнил москвичам, что спланировать свидание и бронировать столик лучше заранее, а не в последний момент», — объяснили в пресс-службе. 

© Фото: пресс-служба «Яндекс Еды»
© Фото: пресс-служба «Яндекс Еды»
© Фото: пресс-служба «Яндекс Еды»

В сервисе напомнили, что 14 февраля — это самый популярный день в году для свиданий. Спланировать вечер можно в приложении, где собраны более 75 тыс. ресторанов. 

С помощью рекомендательной ленты пользователи могут быстро найти место с желаемой концепцией и кухней или для особого случая. Например, если нужен столик для первого свидания или если хочется отметить праздник одному.

