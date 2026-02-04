Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля

4 февраля в Москве ко Дню всех влюбленных появились необычные инсталляции от Яндекс Еды. Импровизированные места свидания для тех, кто не успел забронировать столик в ресторане оказались рядом с Речным вокзалом, Лужниками и Москва-Cити.
«Иногда люди слишком поздно спохватываются о планах на праздники. Сервис напомнил москвичам, что спланировать свидание и бронировать столик лучше заранее, а не в последний момент», — объяснили в пресс-службе.
В сервисе напомнили, что 14 февраля — это самый популярный день в году для свиданий. Спланировать вечер можно в приложении, где собраны более 75 тыс. ресторанов.
С помощью рекомендательной ленты пользователи могут быстро найти место с желаемой концепцией и кухней или для особого случая. Например, если нужен столик для первого свидания или если хочется отметить праздник одному.