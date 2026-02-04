В России стартует Всероссийская перепись воробьев

Для России точных данных о масштабах этого процесса пока нет, и, чтобы их получить, необходимы системные наблюдения на протяжении как минимум 10–15 лет. Именно поэтому регулярные переписи, в которых могут участвовать и волонтеры, имеют ключевое значение для науки.