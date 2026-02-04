Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 млрд долларов

Предприниматель разбогател после слияния двух своих компаний — SpaceX и xAI. Forbes оценивает объединенную компанию в 1,25 трлн долларов, а прирост капитала Маска от этой сделки — в 84 млрд долларов. До этого Маску принадлежало около 42% компании SpaceX (336 млрд долларов) и 49% компании xAI (122 млрд). Теперь ему принадлежит 43% доли в объединенной компании (542 млрд долларов).