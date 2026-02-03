Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи

Одна из авторов статьи, клинический психолог Эшли Гирхардт, специализирующаяся на зависимостях, рассказала, что пациенты нередко проводят такие же параллели: «Они говорят: „Я будто зависим от этого, меня тянет — я раньше курил сигареты, а теперь привычка та же, только это газировка и пончики. Я знаю, что это меня убивает, я хочу бросить, но не могу“».