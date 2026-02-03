В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»

Сериал «Встать на ноги» выйдет на экраны 5 февраля. Сюжет посвящен взаимоотношениям бывшего заключенного и его 20-летней дочери с инвалидностью. Пока он упрямо «чинит» ее жизнь, становится ясно: помощь нужна не девочке, а ему.