Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает студия Артемия Лебедева

В феврале 2025-го исторический комплекс купила на торгах компания «КВС». За пять лет территорию «Крестов» планируют преобразовать в современный центр культурной, общественной и туристической жизни города. В бывшем СИЗО откроют музей об истории этого места, гостиничный комплекс, рестораны и галереи.