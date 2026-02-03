Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает студия Артемия Лебедева

Дизайн-студия Артемия Лебедева займется разработкой фирменного стиля для бывшей петербургской тюрьмы «Кресты», которую превратят в общественное пространство. Об этом сообщает «Фонтанка».
Заказчиком выступает девелопер «КВС-Арсенальная», которая реализует проект редевелопмента. В компании отметили, что фирменный стиль должен сохранить историческую память места и отразить его новое функциональное наполнение.
«„Кресты“ — это не просто объект редевелопмента, а исторический маркер и узнаваемый символ Петербурга. Новый фирменный стиль станет ключевым инструментом переосмысления пространства, соединяя прошлое комплекса с его новой жизнью», ― отметил гендиректор группы компаний КВС Сергей Ярошенко.
В феврале 2025-го исторический комплекс купила на торгах компания «КВС». За пять лет территорию «Крестов» планируют преобразовать в современный центр культурной, общественной и туристической жизни города. В бывшем СИЗО откроют музей об истории этого места, гостиничный комплекс, рестораны и галереи.
Тюрьма в здании «Крестов» была открыта с 1893 по 2017 год, а после, до октября 2022-го, там располагалась колония-поселение.
В период Большого террора «Кресты» были переполнены лицами, обвиненными в контрреволюционных преступлениях. В эти годы в тюрьме находились видные представители отечественной науки и культуры: поэт Николай Заболоцкий, историк Лев Гумилев, востоковед Теодор Шумовский, актер Георгий Жженов, маршал Константин Рокоссовский и другие.