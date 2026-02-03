Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев

Эксперты высказали сомнения как насчет первой, так и второй инициативы. Глава благотворительного фонда «Бим» Дарья Тараскина не понимает, куда будут помещать конфискованных животных. «Начинать надо со строительства приютов, куда будут помещать этих животных. Причем реальных приютов, а не живодерен», ― считает она.