Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»

Фото: Searchlight Pictures

Актер Тимоте Шаламе («Зови меня своим именем», «Дюна») заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в шоу Saturday Night Live. Об этом он cказал в беседе с режиссером Ричардом Кертисом в лондонском кинотеатре Prince Charles Cinema.

Шаламе вспомнил, как ему предложили стать ведущим телепроекта. Артист согласился и спросил, может ли он исполнить пару музыкальных композиций. Сперва ему отказали — и тогда Шаламе отказался появиться в эфире.

Затем продюсеры шоу изменили свою позицию. В результате 25 января 2025 года Шаламе спел в «SNL» песни «Outlaw Blues», «Three Angels» и «Tomorrow Is a Long Time». Это произошло в рамках промоушна фильма «Боб Дилан: Никому не известный».

«Я потратил из своего кармана более шестизначной суммы на выступление в „SNL“», — заявил Шаламе. Актер не уточнил, на что и почему были потрачены деньги.

По [информации](https://ew.com/timothee-chalamet-claims-it-cost-him-six-figures-to-be-snl-musical-guest-11897034#:~:text=As%20for%20how%20those%20six,to%20EW’s%20request%20for%20comment) Entertainment Weekly, Шаламе самостоятельно покрыл все производственные расходы, включая строительство декораций для выступления и гонорары музыкантов. Команда «SNL» пока не отреагировала на слова актера.

