Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах

В 2025 году сеть супермаркетов «Перекресток» превратила фоновое музыкальное оформление своих торговых залов в полноценный проект — «Музыка Перекрестка». За это время было создано 9 альбомов и 1000 песен, которые привлекли более 1,5 млн слушателей на сервисе «Яндекс Музыка».
Композиции «Музыки Перекрестка» были проиграны более 6 млн раз. Особой популярностью пользуется трек «One More Cup of Coffee with You»: его ежемесячно слушают около 600 тыс. раз, а общее годовое количество прослушиваний приближается к 3,5 млн. В социальных сетях эта композиция появилась в 13 тыс. публикаций блогеров.
Ежемесячно музыкальные подборки бренда привлекают около 850 тыс. уникальных пользователей, которые ставят им более 100 тыс. лайков. Изначально созданная для публичного пространства, эта музыка стала частью личных ритуалов для многих слушателей: чаще всего ее включают фоном перед сном. Почти у тысячи пользователей «Музыка Перекрестка» вошла в топ-5 самых любимых исполнителей, а самый преданный фанат слушал ее непрерывно в течение пяти дней.
«Принцип „Всё для вас как для себя“ — основа нашего бренда. А то, что люди слушают нашу музыку даже дома, значит, что эмоциональная связь с нами становится сильнее», — прокомментировал успех проекта Дмитрий Медведев, директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту «Перекрестка».