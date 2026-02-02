Издательство Corpus выпустило новый роман итальянского режиссера и писателя Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо» — в переводе Анны Ямпольской.
Эта книга развивает историю харизматичного папы Пия XIII, знакомого зрителям по сериалу «Молодой папа». Сюжет вращается вокруг новоизбранного папы римского Ленни Белардо, который с первых дней своего понтификата бросает вызов традициям Ватикана.
Его радикальный план — вернуть католическую церковь к ее аскетичным истокам, где вера была связана с личным подвигом и жертвой, а не с публичностью и компромиссами. Через смелые и часто шокирующие реформы Белардо стремится обновить институт церкви, разрываясь между консервативными догмами и революционными идеями.
В основе повествования лежит экзистенциальный вопрос о природе «бремени Господня» и о том, как человек может нести его, не сломавшись. Итальянские издания уже высоко оценили работу: Rolling Stone Italia назвала книгу «путешествием», Mangialibri.com отметила лаконичную и острую прозу, а издательство Einaudi охарактеризовало ее как «провокационное апокрифическое Евангелие».