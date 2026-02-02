Его радикальный план — вернуть католическую церковь к ее аскетичным истокам, где вера была связана с личным подвигом и жертвой, а не с публичностью и компромиссами. Через смелые и часто шокирующие реформы Белардо стремится обновить институт церкви, разрываясь между консервативными догмами и революционными идеями.