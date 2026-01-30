В Ultima «Яндекс Маркета» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ

В сервисе Ultima «Яндекс Маркета» появилась виртуальная примерка одежды на базе ИИ. Функция помогает оценить, как выбранные вещи сочетаются с гардеробом и подходит ли цвет или стиль, еще до покупки. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Примерка доступна прямо в карточке товара, Функция работает на базе генеративной модели MMDiT (Multimodal Diffusion Transformer).
Можно загрузить свою фотографию, и нейросеть проанализирует позу, композицию снимка и что уже надето на человеке, а затем покажет, как на нем будет выглядеть выбранная вещь. ИИ также может дополнить итоговое изображение, чтобы получился цельный образ, к примеру, добавив аксессуары. Результат можно сохранить и отправить в мессенджеры или соцсети, а при необходимости запустить примерку заново.
Виртуальная примерка работает в бета-режиме и доступна почти для всех товаров раздела Ultima, кроме нижнего белья, купальников, обуви и аксессуаров. Воспользоваться новинкой можно во всех городах, где представлен сервис, ― в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Тюмени и Челябинске.
Маркетплейс запустил раздел в октябре 2024 года. Это сервис с эксклюзивными товарами и премиальным обслуживанием. За год его ассортимент расширился до более 3,5 млн товаров. Сейчас там представлены более 650 брендов с одеждой, обувью, аксессуарами, товарами для дома, техникой и бьюти-товарами. Среди них Prada, Acne, Balenciaga, Bluemarble, Miu Miu, Gucci, Byredo, Roja, Dyson, Bowers & Wilkins и Seletti.